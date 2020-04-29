Американский штат Мэн не спешит избавляться от ограничений из-за коронавируса

Пока Европа и другие штаты США ослабляют ограничения из-за новой пневмонии, санитарные меры, призванные помешать распространению нового коронавируса в американском штате Мэн, продлены до 31 мая. Об этом заявила губернатор штата Джанет Миллс, – сообщает CNN.

"Я объявляю о том, что подписано новое распоряжение о продлении режима самоизоляции, — сказала она. — Срок действия этого распоряжения — до 31 мая".

По словам Миллс, на это время жителям Мэна "будут разрешены те действия, которые предусмотрены в ранее изданном документе, в частности периодические посещения продовольственных магазинов". Вместе с тем, как отметила губернатор, начата подготовка к постепенному возобновлению экономической активности в штате, нарушенной пандемией коронавируса.

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Ранее о продлении по меньшей мере до 18 мая режима самоизоляции объявил губернатор Массачусетса Чарли Бейкер, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом рассматривает планы переноса начала нового учебного года в школах штата на конец июля или начало августа с тем, чтобы восстановить учебный процесс, нарушенный пандемией.

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На этой неделе некоторые санитарные ограничения смягчены в штатах Колорадо, Миннесота и Джорджия, где власти дали разрешение на возобновление работы некоторых предприятий при строгом соблюдении санитарных правил. В штате Нью-Йорк, наиболее сильно пострадавшем от пандемии коронавируса, срок действия санитарных мер продлен как минимум до 15 мая, а в Висконсине — до 26 мая.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 57,8 тысячи человек.

Ранне сообщалось, что власти американского штата Вайоминг в рамках ослабления ограничений из-за коронавирусаприняли решение с 1 мая возобновить работу спортзалов, парикмахерских и маникюрных салонов.

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