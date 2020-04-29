США смягчают санитарные ограничения: в Вайоминге откроются спортзалы, парикмахерские и маникюрные салоны

Власти американского штата Вайоминг в рамках ослабления ограничений из-за коронавирусаприняли решение с 1 мая возобновить работу спортзалов, парикмахерских и маникюрных салонов. Об этом объявил губернатор штата Марк Гордон, – сообщает CNN.

Владельцам спортзалов, парикмахерских и маникюрных салонов предписывается следить за соблюдением безопасной дистанции, не допускать нахождения более 10 человек в помещении и иметь контактные данные всех клиентов.

Предприятия общественного питания Вайоминга продолжат работать только навынос. Клиентам разрешается ждать заказа внутри ресторана или бара, но количество находящихся внутри не должно превышать пяти человек.

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Губернатор Теннесси Билл Ли объявил о решении с 1 мая возобновить работу спортзалов в 89 из 95 округов штата. Владельцам предписано сократить число занимающихся спортом на 50%, убрать тренажеры совместного пользования и следить за соблюдением безопасной дистанции.

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На этой неделе некоторые санитарные ограничения смягчены в штатах Колорадо, Миннесота и Джорджия, где власти дали разрешение на возобновление работы некоторых предприятий при строгом соблюдении санитарных правил. В штате Нью-Йорк, наиболее сильно пострадавшем от пандемии коронавируса, срок действия санитарных мер продлен как минимум до 15 мая, а в Висконсине — до 26 мая.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 58 343 человека.

Напомним, что переломный момент распространения COVID-19 в мире особенно зависит от эпидемической ситуации в США. Об этом заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Видео: NBC New York

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