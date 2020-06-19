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Антирекорд: за неделю миллион человек в мире заразились коронавирусом

19 июня, 21:25

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

К счастью, количество выздоровевших также стремительно увеличивается

Число заразившихся новым и опасным коронавирусом в мире за минувшую неделю возросло примерно на 1 миллион. Это максимальный недельный прирост с начала пандемии. Весь май показатель находился на уровне 500-600 тысяч в неделю, а в начале июня он возрос до 700-800 тысяч.

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В Аргентине, Бангладеше и Пакистане, которые на прошлой неделе вышли в лидеры по темпам распространения инфекции, прирост держится на высоком уровне, но максимальным он оказался в ЮАР — 43%. В Бразилии, Индии и Чили, где долгое время коронавирус распространялся быстрее всего, недельный прирост составил менее 30%.

Количество выздоровевших также стремительно увеличивается. Их уже 49% от всех инфицированных — около 4,1 млн.

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Смертность же, наоборот, продолжает снижаться. Она опустилась до минимального за последние два месяца значения — 5,3%. В общей сложности из-за коронавируса в мире умерли около 450 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ВОЗ заявила, что мир очутился в новой и опасной фазе коронавируса. В организации напомнили, что вирус все еще быстро распространяется, и он по-прежнему смертоносен.

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Аргентина Бразилия Пакистан мир рекорд смертность заражение коронавирус зараза

Источник: ТАСС

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