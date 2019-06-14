Атака на танкеры в Оманском проливе: Трамп назвал виновного, но в Госдуме винят США

Константин Косачев назвал реакцию Белого дома на случившееся доказательством причастности Вашингтона

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп уверен, что ответственность за вчерашний артиллерийский обстрел двух танкеров в Оманском заливе несет Иран.

"Именно Иран сделал это", – сказал хозяин Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер также уверен, что, даже если Исламская республика решит перекрыть главную нефтяную артерию планеты – Ормузский пролив – надолго сделать это не выйдет.

В качестве доказательства вины Ирана Трамп напомнил о видео, на котором якобы видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous.

В то же время, глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев уверен, что реакция Белого дома на случившееся является доказательством причастности Вашингтона к произошедшему.

"То, как Вашингтон мгновенно достал из кармана доказательства якобы причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе, никого уже не удивляет. И это на самом деле плохой признак для Белого дома: все прекрасно понимают, что США — крайне заинтересованная сторона в этом деле", – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, США и их представители не должны принимать участия в расследовании обстоятельств случившегося из-за заинтересованности Белого дома.

"В любом случае главный вопрос: qui prodest, кому выгодно? Убежден, что Иран — последний в этом списке, а вот номер один в нем бесспорен", — резюмировал российский сенатор.

Напомним, что ранее на вину Ирана за атаку указывал и глава Госдепартамента США Майкл Помпео.

Кризис в Оманском заливе стал одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеоролике:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Атака на танкеры в Оманском проливе: Трамп назвал виновного, но в Госдуме винят США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"