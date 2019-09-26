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Автор жалобы на Трампа выступит в Конгрессе – СМИ

26 сентября, 06:47

Он выступит только в присутствии адвоката

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Сотрудник американских спецслужб, которые стал причиной скандала вокруг беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, согласился предстать перед американскими законодателями лишь в сопровождении адвоката.

Об этом сообщила телекомпания CNN, ознакомившаяся с данными переписки председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа и исполняющего обязанности директора национальной разведки США Джозефа Магуайра.

По данным СМИ, осведомитель согласен выступить в Конгрессе США лишь при условии, что Магуайр разрешит ему появиться там в сопровождении адвоката, который и представил Шиффу соответствующие требования своего подопечного. "Это резонная просьба, которую полностью поддерживает комитет по разведке и которую, как мы ожидаем, вы немедленно удовлетворите", — указал Шифф в письме Магуайру.

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Ранее председатель спецкомитета по разведке написал в Twitter, что адвокат осведомителя сообщил ему о том, что его "клиент хотел бы поговорить с нашим комитетом и запросил у исполняющего обязанности директора Национальной разведки США инструкции относительно того, как это сделать". "Мы находимся на связи с адвокатом и с нетерпением ждем показаний осведомителя уже на этой неделе", — написал Шифф.

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Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Из-за этого демократы запустили в Конгрессе процедуру импичмента президенту США.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США адвокат Зеленский Трамп беседа Конгресс США

Источник: ТАСС

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