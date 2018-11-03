Авторы "Игры престолов" запретили Трампу цитировать сериал

Сегодня, 08:41

На канале HBO отреагировали на "твит" президента США, в котором он потроллил Иран одной из самых известных фраз

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Американскому президенту Дональду Трампу и другим политикам запретили использовать торговые марки, связанные с известным американским сериалом "Игра престолов".

Соответствующее заявление канал HBO, на котором фентези-сага выходит, опубликовал после того, как глава Белого дома опубликовал у себя в Twitter сообщений с отсылкой к сериалу.

На запрос американского канала CNBC администрация HBO заявила, что им не было известно об этом сообщении, и они хотят, чтобы их товарные знаки не использовались в политических целях.

При этом на канале отметили, что не собираются предпринимать какие-либо дальнейшие действия на фоне случившегося.

Позже в микроблоге HBO появился "твит": "Как сказать "неправомерное использование товарного знака" по-дотракийски?"

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкций против Ирана, в том числе вторичные — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. 

Также мы сообщали, что Трамп сообщил о будущих санкциях в духе "Игры престолов" – разместив в микроблоге постер, стилизованный под постеры сериала, и известный фанатам слоган.
Иран, цитата, Трамп, санкции, игра престолов, Дональд Трамп
Источник:

"Сегодня"

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