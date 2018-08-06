Трамп распорядился восстановить санкции против Ирана

Сегодня, 17:58

Они касаются Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года. Они касаются Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Об этом заявила в понедельник представитель американской администрации.

"Президент распространил новый исполнительный указ по Ирану, который подразумевает восстановление санкций против Ирана", – сказала она, пояснив, что новый указ является продолжением ранее озвученной президентом США Дональдом Трампом политики по оказанию давления на Тегеран. "Новый исполнительный указ по Ирану в два этапа восстанавливает соответствующие положения пяти исполнительных указов о санкциях против Ирана, которые были отозваны или в которые были внесены поправки 16 января 2016 года", – сказано в сообщении.

Трамп осудил соглашение, достигнутое при его предшественнике в Белом доме Бараке Обаме, как одностороннее в пользу Ирана. При этом Евросоюз активирует 7 августа блокирующий регламент, который защитит европейские компании от санкций США против Ирана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал союзников присоединиться к "кампании по экономическому давлению на иранский режим" и пресечь его финансирование. В ответ Иран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США.
Иран, США, Трамп, санкции
Источник:

ТАСС

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