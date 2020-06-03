Байден может посетить похороны Джорджа Флойда, из-за гибели которого начались протесты в США

Такую возможность сейчас обсуждают, но окончательных договоренностей нет

Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в стране выборах главы американского государства, может посетит церемонию прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который умер после задержания в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом заявил CNN.

"Как мы понимаем, бывший вице-президент Джозеф Байден будет присутствовать", — считает адвокат семьи Флойда Бенджамина Крампа. Представители Байдена сообщили, что такую возможность сейчас обсуждают, но окончательных договоренностей нет.

Церемония прощания, как ожидается, будет проходить 8 и 9 июня в Хьюстоне (штат Техас – Ред.), где Флойд вырос. Афроамериканец будет похоронен на одном из кладбищ города.

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После смерти Флойда Байден позвонил его семье и выразил соболезнования. Он не раз выступал с заявлениями в защиту прав афроамериканцев.

Во многих штатах проходят массовые протесты и беспорядки после смерти Флойда.

Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

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