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Байден на встрече со сторонниками заявил о намерении баллотироваться в президенты США – СМИ

Сегодня, 01:15

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года

Фото: AFP
Байден на встрече со сторонниками заявил о намерении баллотироваться в президенты США – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/82f/271/5c682f271afed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/82f/271/5c682f271afed.jpg США 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года

Экс-вице-президент США Джозеф Байден заявил на встрече со сторонниками о намерении вступить в борьбу за высший административный пост США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal,со ссылкой на источник, осведомленный об этой встрече.

Байден выступал перед узким кругом своих сторонников. Бывший вице-президент попросил оказать ему помощь в сборе добровольных пожертвований на предвыборную кампанию. Ему необходимо в сжатые сроки набрать несколько миллионов долларов на эти цели. Он признал, что не в силах пока сделать это путем проведения агитационной компании в интернете. Пока у Байдена не комментируют информацию газеты.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись публикации со ссылкой на источники, в которых говорилось, что Байден склоняется к участию в выборах. Согласно ряду опросов, бывший вице-президент США входит в число политиков, пользующихся наибольшей поддержкой членов Демократической партии среди возможных претендентов на участие в гонке 2020 года. 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джозеф Байден может уже в начале апреля начать кампанию за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.

О намерении участвовать в президентских выборах 2020 года уже объявили 77-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, экс-конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, бывший член заксобрания штата Западная Вирджиния, отставной майор и бывший десантник Ричард Охида, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, бизнесмен Эндрю Янг и писательница Марианна Уильямсон. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Несмотря на то что до выборов президента США остается целых полтора года, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Выдвинуты первые кандидаты – пока что на партийные праймериз. На страницы газет выплеснулись первые скандалы – как водится, сексуальные. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, кто осенью 2020 года сможет составить конкуренцию действующему президенту Дональду Трампу. 

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

А тем временем, в Украине до президентских выборов остается менее трех недель. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента Украины, а также форму избирательного бюллетеня для повторного голосования. Соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании 8 марта.

Как сообщалось, претенденты на главное кресло страны продолжают предвыборные турне по регионам. "Сегодня" узнавали, что обещают кандидаты в президенты:

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Тег выборы, США, президент, Байден, Трамп

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Источник:

ТАСС

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