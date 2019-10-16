Байден открестился от конфликта интересов между госслужбой и работой его сына в Украине

Мой сын не совершал ничего предосудительного. Я не совершал ничего предосудительного, - заявил Байден

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Бывший вице-президент США Джозеф Байден не усматривает наличие конфликта интересов между его работой на государственной службе и включением его сына Хантера в состав правления газодобывающей компании Burisma в Украине.

Об этом Байден-старший заявил во время очередных общенациональных теледебатов претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года в городе Вестервилль, что в штате Огайо. Об этом сообщает CNN.

"Мой сын не совершал ничего предосудительного. Я не совершал ничего предосудительного. Мой сын давал сегодня интервью и отвечает сам за свои поступки", — заверил Байден, отвечая на вопрос, нормально ли, если сын вице-президента США занимается крупным бизнесом в другой стране. "Не было никакого конфликта интересов. Мой сын самостоятельно принял решение работать в Украине, я горжусь выбором, который он сделал", — добавил бывший вице-президент.

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Байден назвал вмешательство извне в президентские и промежуточные выборы в США 2016 и 2018 годов "величайшей опасностью для Америки". "Действующий президент в трех случаях предлагал лидерам иностранных государств участвовать в попытках повлиять на результаты наших выборов", — утверждал бывший вице-президент страны. "Он (Трамп —Ред) не хочет, чтобы я стал кандидатом в президенты. Он устроил мне травлю, так как знает, что я, если стану кандидатом, разобью его наголову на президентских выборах 2020 года", — пояснил демократ.

Напомним, что Хантер Байден в интервью телекомпании АВС заявил, что не занимался противоправной деятельностью в Украине.

Добавим, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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