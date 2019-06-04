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Байден стал самым популярным кандидатом в президенты США среди демократов

4 июня, 01:27

Байден располагает поддержкой 35% опрошенных избирателей

Джо Байден
Джо Байден. Фото: AFP

Экс-вице-президент США Джо Байден опережает соперников-демократов, которые претендуют на выдвижение кандидатом в президенты страны от своей партии. Об этом написала газета The Hill со ссылкой на результаты собственного опроса.

Байден располагает поддержкой 35% опрошенных избирателей, сенатор Берни Сандерс – 16%. По 8% готовы поддержать мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича, а 5% – сенатора Элизабет Уоррен.

По 4% поддержки получили сенаторы Камала Харрис и бывший член палаты представителей Бето О'Рурк, в то время как у сенатора Кори Букера 3%.

Остальные кандидаты набрали по 1% или менее того. Опрос проводился 1-2 июня.

Напомним, что ранее опросы показывали, что Байден имеет преимущество и над действующим президентом США Дональдом Трампом. Тогда Байдена на выборах 2020 года готовы были поддержать 43% американцев, а Трампа – лишь 37%. Еще 15% респондентов заявили, что не знают, за кого бы они проголосовали, а 5% опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого другого кандидата.

Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.


Выдвижение кандидатов в президенты в США началось еще в январе. В материале "В США стартовали выборы президента: кто против Трампа" сайт "Сегодня" подробно расписал диспозицию, сложившуюся в станах демократов и республиканцев на момент старта. Интригой на тот момент было несколько вопросов.

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Источник:

ТАСС

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