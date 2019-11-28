Байден является лидером в гонке за президентство среди демократов – опрос

Джо Байден. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Бывший вице-президент США Джо Байден, который обещает военную помощь Украине, является лидером в первичной гонке за президентство от демократов, поддержка Элизабет Уоррен резко упала. Об этом свидетельствует опрос университета Quinnipiac, опубликованный 27 ноября.

Согласно опросу, Байден получает 24% голосов среди демократических избирателей и независимых избирателей, которые склоняются к демократическим, в то время как 37-летний мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич получает 16%, а Уоррен получает 14%.

Отмечается, что поддержка Уоррен упала на фоне ее заявлений о здравоохранении, которое американцы считают одной из главных проблем.

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Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который вступил в президентскую гонку в начале ноября, получает 3% поддержки.

Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

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В свою очередь сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.

Выдвижение кандидатов в президенты в США началось еще в январе. В материале "В США стартовали выборы президента: кто против Трампа" сайт "Сегодня" подробно расписал диспозицию, сложившуюся в станах демократов и республиканцев на момент старта. Интригой на тот момент было несколько вопросов.

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