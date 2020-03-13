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Байден захотел охрану Секретной службы США

13 марта, 03:20

Елена Кузьмич

Запрос сначала рассмотрит профильная группа законодателей Конгресса США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, являющийся одним из трех претендентов в кандидаты на пост президента страны от Демократической партии, направил официальный запрос о предоставлении ему охраны из числа сотрудников Секретной службы. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на собственные источники.

По их данным, запрос сначала рассмотрит профильная группа законодателей Конгресса США, которые подготовят рекомендации на этот счет. Эти рекомендации будут направлены исполняющему обязанности главы министерства внутренней безопасности Чеда Вулфа. Он примет окончательное решение.

На встрече Байдена с группой сторонников в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 3 марта произошел инцидент. В этот день состоялись первичные выборы (праймериз), принесшие бывшему вице-президенту победу в десяти из 14 штатов. Две женщины попытались прорваться к Байдену и были задержаны его охраной. По данным портала Business Insider, акцию протеста организовали активистки движения Direct Action Everywhere, выступающие в защиту животных и против содержания коров на молочных фермах.

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Помимо Байдена, участие в кампании принимают сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.

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США охрана Джо Байден

Источник: ТАСС

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