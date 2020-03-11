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"Мини-супервторник": Байден укрепил лидерство в гонке демократов

11 марта, 09:00

Денис Беспалов

Бывший вице-президент США одержал победу в четырех из пяти американских штатов, в которых 10 марта проводились первичные выборы

Бывший вице-президент США Джозеф Байден укрепил лидерство в предвыборной гонке политиков-демократов, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты на предстоящих выборах. По оценкам ведущих американских, он одержал победу в Миссисипи, Миссури, Мичигане и Айдахо – четырех из пяти американских штатов, в которых во вторник (10 марта) проводились первичные выборы (праймериз).

В штате Вашингтон в настоящий момент еще продолжается обработка бюллетеней, и СМИ не торопятся называть победителя. Ожесточенную борьбу Байдену навязал его прямой и, по факту, единственный конкурент – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

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Ране бывший вице-президент закрепил за собой звание лидера предвыборной гонки, в которой, по итогам состоявшегося на прошлой неделе "супервторника", Сандерс остался единственным, кто готов навязать ему борьбу.

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Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Больше о противниках президента США Дональда Трампа в Демократической партии читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Кто против Трампа: сенсации и интриги праймериз в США".

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выборы США Джо Байден

Источник: ТАСС

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