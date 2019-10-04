Белый дом поддержит импичмент Трампу при одном условии

В администрации президента США требуют, чтобы импичмент был поддержан всеми конгрессменами целиком

/ Фото: Pixabay

Администрация президента США готова поддержать процедуру импичмента Дональду Трампу, но только в том случае, если отставку главы государства поддержит вся Палата представителей целиком.

Об этом американскому изданию Axios сообщили два источника, по словам которых, 4 октября Белый дом планирует отправить спикеру нижней палаты Конгресса Нэнси Пэлоси письмо с соответствующим содержанием.

"Президент Трамп и его команда могут игнорировать требования законодателей до тех пор, пока она (Пэлоси – ред.) не проведет голосование полного состава Палаты представителей, официально одобряющее расследование импичмента", – утверждают информаторы.

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Письмо к Пэлоси и председателям шести комитетов уже подготовлено, но по состоянию на вечер четверга еще не подписано.

При этом сама Пэлоси ранее предупредила лидера республиканцев в нижней палате Конгресса Кевина Маккарти о том, что, согласно Конституции либо регламенту Палаты представителей, нет такого правила, что процедуру импичмента должны поддержать все конгрессмены.

Напомним, что поводом для импичмента стал скандал об июльском телефонном разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

Более подробно о случившемся вы можете прочитать в материале ""Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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