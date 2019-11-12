Белый дом США не пояснил Пентагону причин приостановки военной помощи Украине

Лишь сообщалось, что «президент США Дональд Трамп обеспокоен по поводу Украины и предоставления Украине помощи в обеспечении безопасности»

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Белый дом и Госдепартамент не пояснили Министерству обороны США свое решение заморозить военную помощь Украине. Такие показания дала под присягой американским законодателям заместитель помощника министра обороны по делам Украины, России и Евразии Лора Купер.

Она выступила на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса 23 октября. Эти слушания прошли в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента президента Дональда Трампа, которую инициировали демократы, имеющие большинство в Палате представителей. Стенограмма слушаний была опубликована 11 ноября.

Отвечая на вопрос законодателей о пояснениях со стороны Белого дома в связи с заморозкой помощи Украине, Купер отметила: "Нет, мы не получили разъяснений. Мы обращались в СНБ и в Госдепартамент. Это наши традиционные коллеги". По словам зампомощника министра обороны, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни лишь сообщил, что "президент США Дональд Трамп обеспокоен по поводу Украины и предоставления Украине помощи в обеспечении безопасности". Позднее представитель Административно-бюджетного управления Белого дома сказал ей, что "опасения связаны с коррупцией".

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно госсекретарь Майк Помпео сделал заявление по военной помощи США Украине. Он четко дал понять, что Вашингтон привержен обеспечению мира и стабильности в Украине без предварительных условий.

Ранее в США заявляли, что за последние пять лет Вашингтон выделил на повышение обороноспособности украинских войск и защиту государственных границ страны более 1,1 млрд долларов. Отметим, что одним из важнейших этапов военной помощи было предоставление Украине знаменитых противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Однако позже Соединенные Штаты Америки восстановили всю военную помощь Украине – как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства. Читайте в материале "Сегодня", на что Украина потратит американские миллионы.

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