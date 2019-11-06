Без жертв не обойдется: в "лайнерах мечты" Boeing найден опасный брак

Boeing 787 Dreamliner / Фото: Flickr

Бывший сотрудник авиастроительного гиганта Boeing сообщили тревожные новости о "лайнере мечты" – модели Boeing 787 Dreamliner, которые несколько лет назад оказались в центре скандала из-за возгорания батарей.

По словам Джон Барнетт, который 32 года проработал в Boeing, в случае разгерметизации кабины 787 Dreamliner все пассажиры могут остаться без воздуха.

В 2016 году, когда он занимал должность менеджера по контролю качества, мужчина обнаружил брак в системе подачи кислорода этих самолетов. При последующей проверке 75 из 300 систем не сработали должным образом.

Барнетт утверждает, что попытки что-либо с этим сделать вызвали сопротивление топ-менеджеров, а в 2017 году он уволился по состоянию здоровья.

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Весной этого года в американских СМИ уже появлялись его обличительные статьи. Барнетт утверждал, что по крайней мере один завод Boeing мог осознанно использовать бракованные детали при сборке 787 Dreamliner.

В компании подобные заявления отрицают, утверждая, что сбоев в системе подачи кислорода быть не может и что все самолеты собирались с соблюдением самых высоких требований к качеству и безопасности, в соответствии с ценностями компании.

В то же время, в Boeing признали, что в 2017 году в отдельных элементах системы подачи кислорода все же был обнаружен брак, но с тех пор эти детали заменили.

Напомним, что за прошедший год с лайнерами Boeing случились две крупные авиакатастрофы, жертвами которых в совокупности стали больше 340 человек.

Сперва в октябре прошлого года под Джакартой рухнул самолет Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air. Все 189 человек, которые находились на борту лайнера, погибли.

А 10 марте этого года самолет такой же модели потерпел крушение в Эфиопии – самолет Ethiopian Airlines рухнул с 157 людьми на борту.

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