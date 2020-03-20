Билл Гейтс еще пять лет назад предупреждал об угрозе пандемии нового вируса: видео

По словам Гейтса, страны много тратят на вооружения и очень мало на предотвращение эпидемий

Американский предприниматель, один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс, который недавно пожертвовал 10 млн долларов на борьбу с коронавирусом, еще пять лет назад предсказал, что самой большой угрозой для человечества являются вирусы, и мир не готов противостоять новым эпидемиям. Об этом он заявил на конференции TED в марте 2015 года.

"Если что и способно уничтожить более 10 млн человек в ближайшие десятилетия, скорее всего это будет особо опасный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы. Отчасти причиной этому служит тот факт, что мы тратим огромные деньги на средства ядерного сдерживания. При этом мы выделяем очень мало средств на предотвращение эпидемий. Мы не готовы к следующей вспышке эпидемии", - сказал он.

В качестве примера он привел ситуацию с противодействием вирусу Эбола.

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"У нас не было готовых к работе эпидемиологов, которые бы поехали, исследовали болезнь и оценили уровень ее распространения. Клинические отчёты у нас были только на бумаге. Отчеты опубликовали онлайн с большой задержкой, при этом они содержали массу неточностей. У нас не было медицинских бригад готовых к работе… В пострадавших регионах некому было проконтролировать процесс лечения. Никто не контролировал диагностику. Никто не понимал, как лечить. К примеру, можно было взять кровь выживших пациентов, обработать ее и перелить плазму больным для защиты от вируса. Однако этот метод ни разу не применялся", - сказал он.

По словам Гейтса, было много упущений, "это был провал мирового масштаба".

"Если как следует не подготовиться, следующая эпидемия может стать гораздо более смертоносной, чем Эбола… В следующий раз удача может нам уже не улыбнуться. Это может оказаться вирус, при котором заразные больные чувствуют в себе силы для путешествия на самолете или похода в магазин. Вирус может быть природного характера, как Эбола, а может быть создан биотеррористами. Так что существуют факторы, способные сделать ситуацию в тысячу раз опаснее", – предупредил он.

По его словам, "ситуация может развиваться вот так: инфекция распространится по планете очень и очень быстро".

Напомним, согласно последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились 244 517 человек, 86 025 из них удалось вылечиться, умерли 10 030 человек.

Более подробно читайте в материале: Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности.

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