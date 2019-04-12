Boeing осуществила около 100 испытаний обновленного ПО самолетов 737 Max

Это должно гарантировать, чтобы катастрофы Boeing более не повторялись

Фото: AFP

Американская компания Boeing провела около ста летных испытаний усовершенствованной вспомогательной системы маневрирования MCAS, сбой которой предшествовал катастрофе самолета серии 737 Max в Эфиопии. Об этом сообщил генеральный директор Boeing Деннис Меленберг.

"Наши инженеры и техники неустанно работали во взаимодействии с Федеральным авиационным управлением США и заказчиками, чтобы завершить и установить обновление программного обеспечения. Оно должно гарантировать, чтобы такие инциденты более не повторялись", — заявил Меленберга. Он не уточнил, когда обновление MCAS планируется внедрить, чтобы пройти сертификацию и возобновить полеты 737 Max.

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

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