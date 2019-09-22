Boeing провел испытания новейшего беспилотника-заправщика

MQ-25 Stingray

Один из ведущих подрядчиков Пентагона – корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray, который будет базироваться на авианосцах. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении прессслужбы компании, передает УНН.

В пресс-службе отметили, что первый испытательный полет, который длился 2 часа, проводился над аэропортом города Сент-Луис (штат Иллинойс). Специалисты Boeing проверяли основные функции беспилотника.

"Летательный аппарат завершил автономные рулежные испытания (передвижение по летному полю аэродрома – ред), затем поднялся в воздух и полетел по заранее определенному маршруту для проверки его основных функций полета и взаимодействия с наземной станцией управления", – отмечается в документе.

Прошлым летом Boeing выиграла тендер на создание MQ-25 Stingray. Контракт на сумму 805 млн долларов предусматривает разработку, производство, испытания и поставку ВМС США четырех MQ-25 до 2024 года. В целом в рамках программы создания палубной беспилотной авиационной системы дозаправки в воздухе (Unmanned Carrier Aviation Air System, UCAAS) Пентагон намерен закупить 72 Stingray за 13 млрд долларов.

Один беспилотник должен быть способен доставлять около 8 т горючего для дозаправки в воздухе для 4 – 6 истребителей на расстояние до 930 км. Кроме того, на Stingray предполагается устанавливать аппаратуру для выполнения задач наблюдения, разведки и сбора информации.

Как мы писали ранее, Министерство обороны США приняло решение расторгнуть контракт с американской корпорацией Boeing более чем на 1 млрд долларов по созданию улучшенных перехватчиков для защиты от возможных ракетных атак КНДР и Ирана.

Ранее США испытали крылатую ракету наземного базирования, дальность полета составила более 500 км, что было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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