Более 100 тысяч человек эвакуированы в Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров

/ Фото: REUTERS/Gene Blevins

Более ста тысяч человек эвакуированы в окрестностях Лос-Анджелеса (штат Калифорния) из-за бушующих на территории штата природных пожаров. Как сообщила телекомпания CNN, стихия унесла жизнь уже по меньшей мере одного человека.

Всего, по данным телекомпании, спасатели эвакуировали жителей как минимум 23 тысяч домов. Со стихией на юге Калифорнии сражаются около тысячи пожарных. По данным пожарного управления Лос-Анджелеса, к настоящему моменту уничтожены уже более 75 построек. На территории штата действуют четыре центра помощи пострадавшим.

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Порядка 300 тыс. человек остаются без электричества после того, как энергетическая компания Pacific Gas and Electric, признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния, намеренно приостановила подачу электроэнергии. Отключения коснулись изначально примерно 800 тыс. человек.

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В результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли, по данным властей, не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов, более 520 коммерческих зданий и более 4 тыс. других построек. Площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км.

Как было установлено, бедствие было спровоцировано неполадками в работе линий электропередачи Pacific Gas and Electric в районе населенного пункта Пулга на севере Калифорнии. Компания согласилась выплатить штраф в размере 1 млрд долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за жары и сильного ветра несколько регионов Греции охватили лесные пожары. Огонь почти добрался до столицы – Афин. Самый высокий уровень опасности объявлен сразу в нескольких округах: Аттике, Пелопоннесе, Аркадии и всех центральных районах. На южном острове Элафонисосе – массовые эвакуации. Там отселили местных жителей и туристический лагерь.

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