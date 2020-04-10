Больных COVID-19 в Нью-Йорке больше, чем во всей Испании: людей хоронят в общих могилах

Братскую могилу с деревянными гробами обнаружили на кладбище для бедняков

Кризис, вызванный коронавирусной эпидемией в США, привел к тому, что пациентов, которые умерли от осложнений болезни, хоронят в Нью-Йорке в общих могилах.

В частности, как сообщает BBC, журналисты засняли с воздуха, как на кладбище на острове Харт работники в костюмах биозащиты спускаются по лестнице в огромную яму, где сложены гробы в ряд.

Данное кладбище традиционно, еще с XIX века, используется для захоронения нью-йоркцев, у которых нет дома, семьи или денег на достойные похороны.

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Стоит отметить, что штат Нью-Йорк стал самым крупным кластером COVID-19 во всей стране – на него приходится 161,5 тысяча зараженных из всех 468,8 тысяч человек, которые официально зарегистрированы в США. Это даже больше, чем в Испании, где насчитывается 157 тысяч инфицированных.

При этом более 7 тысяч пациентов в Нью-Йорке скончались – это в 2,5 раза больше, чем в результате терактов 11 сентября 2001 года.

При этом президент США Дональд Трамп увидел позитивную тенденциювэтом и некоторых других очагах болезни и заявил о том, что его страна преодолела пик заболеваемости.

"Мы на вершине кривой, я в этом уверен. В некоторых случаях идет снижение, мы уже начали этот процесс", – сказал он журналистам 10 апреля.

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