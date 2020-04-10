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США достигли пика эпидемии: Трамп сказал, что будет дальше

10 апреля, 07:59

Станислав Кожемякин

В самых пострадавших регионах страны уже наблюдаются признаки стабилизации ситуации с COVID-19

Вслед за Испанией, власти которой сообщили о достижении пиковой точки распространения коронавируса, об этом же заявили и в США, руководство которых надеется, что в дальнейшем кризис пойдет на спад.

Об этом 10 апреля сообщил президент США Дональд Трамп журналистам.

"Мы на вершине кривой, я в этом уверен. В некоторых случаях идет снижение, мы уже начали этот процесс", – сказал он.

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Кроме того, вице-президент Майк Пенс подтвердил, что в некоторых регионах, где ситуация с эпидемией является самой острой – в частности, Нью-Йорке, Денвере и штате Луизиана – все больше наблюдаются признаки стабилизации.

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Стоит отметить, что США стали страной, где эпидемия COVID-19 распространилась наиболее сильно. По данным университета Джонса Хопкинса, в этой стране коронавирус подтвердился у 465 тысяч человек, из которых 16 672 скончались. Только за последние сутки в стране от осложнений болезни умерли 1 904 пациентов.

В то же время, более 25 тысяч человек выздоровели.

Наиболее плачевная ситуация в штате Нью-Йорк, где 9 апреля умерло максимальное количество с начала эпидемии799 человек. Всего же в штате скончались , 7 076 человек, что в 2,5 раза больше, чем в результате терактов 11 сентября 2001 года.

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