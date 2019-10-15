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Болтон был обеспокоен деятельностью адвоката Трампа в Украине – СМИ

15 октября, 09:23

Бывший помощник Трампа называл Джулиани гранатой, которая рано или поздно взорвется

Дональд Трамп и Джон Болтон

Дональд Трамп и Джон Болтон / Фото: AFP

Бывшего помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона тревожила деятельность адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Украине. Об этом сообщает New York Times.

По словам источников издания, об этом сообщила законодателям в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Фиона Хилл, которая раньше была старшим директором по России Совета национальной безопасности Белого дома. По ее словам, Болтон сравнивал деятельность Джулиани в Украине с подготовкой сделки по продаже наркотиков. Сам он настаивал, что никакого отношения к этому не имеет.

Кроме того, Хилл рассказала законодателям, что Болтон называл Джулиани гранатой, которая рано или поздно взорвется и нанесет ущерб окружающим.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не встречался с личным адвокатом своего американского коллеги Руди Джулиани.

"Во-первых, это не уровень президента Украины – встречаться с адвокатом, несмотря на его опыт и влияние на Белый дом", – сказал Зеленский.

Кроме того, мы сообщали, что федеральная прокуратура Нью-Йорка намерена расследовать деятельность адвоката Трампа Рудольфа Джулиани в Украине.

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Источник: ТАСС

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