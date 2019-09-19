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Болтон назвал главные ошибки Трампа

19 сентября, 04:41

Бывший советник американского лидера раскритиковал внешнюю политику Трампа

Дональд Трамп и Джон Болтон

Дональд Трамп и Джон Болтон / Фото: AFP

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг критике внешнюю политику Дональда Трампа на закрытой встрече, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что экс-советник не скрывал своих разногласий с президентом. В частности, его возмутило решение Трампа пригласить лидеров афганского движения Талибан в загородную резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде. По его словам, это проявление неуважения к жертвам теракта 11 сентября.

Кроме того, Болтон высказал мнение, что любые переговоры с КНДР и Ираном были "обречены на провал". По его словам, эти страны лишь хотят вести переговоры об освобождении от санкций для поддержки своей экономики.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter об увольнении советника по национальной безопасности Джона Болтона.

"Прошлой ночью я проинформировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я, как и многие другие в администрации США, решительно не соглашался со многими его предложениями, и в связи с этим я попросил Джона уйти в отставку, что и получил этим утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности", - написал президент США.

При этом сам Болтон описал несколько иначе ситуацию, которая предшествовала сообщению президента о его увольнении. Он утверждает, что отставку предложил накануне сам.

"Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давай поговорим об этом завтра", - пишет Болтон. Позже Болтон повторил СМИ, что сам подал в отставку.

Американские СМИ уже назвали причины отставки Болтона.

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Иран КНДР Трамп талибан критика внешняя политика Болтон

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