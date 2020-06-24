Болтон назвал причину непоследовательных действий Трампа

Бывший помощник президента США Джон Болтон заявил о том, что не жалеет о работе в администрации Дональда Трампа, хотя и признает, что совершил ряд ошибок.

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"Если бы такая возможность представилась снова, я поступил бы так же", — он заметил в эфире телеканала Fox News Channel.

"Я совершил много ошибок. В этом не может быть сомнений, и мне жаль, что у меня не было возможности исправить их", – добавил он.

Экс-помощник главы государства повторил, что не будет голосовать ни за действующего президента США Дональда Трампа, ни за бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства.

Также Болтон выразил сожаление о том, что, по его убеждению, все действия и решения нынешнего хозяина Белого дома продиктованы исключительно стремлением переизбраться на второй срок.

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"Реакция Трампа на коронавирус иллюстрирует все мои опасения. Трамп в январе и феврале не хотел слышать ничего дурного о Китае и его друге председателе КНР Си Цзиньпине, не хотел слышать о том, что заболевание могло угрожать Соединенным Штатам. Он не хотел слышать о том, что заболевание могло создать угрозу американской экономике, в прочности которой Трамп видел путь к своему переизбранию", —добавил Болтон. С его точки зрения, решения президента США "непоследовательны и недостаточно эффективны".

Согласно социологическим опросам, Байден опережает Трампа в среднем на 8,5% по популярности среди избирателей. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Ранее Болтон заявил, что Трамп пытался использовать украинские власти в собственных интересах.

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