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Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием гиперзвукового оружия

Сегодня, 02:14

Этот потенциал остается реальной проблемой для Соединенных Штатов и их союзников, - заявил Болтон

Джон Болтон

Джон Болтон / Фото: Flickr

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием, в том числе гиперзвукового оружия.

В интервью радиостанции "Голос Америки" его попросили прокомментировать инцидент на военном полигоне под Северодвинском. "Этот инцидент свидетельствует о том, что, хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она Россия все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средств доставки — гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий", — утверждал Болтон.

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По его версии, "этот потенциал и возможность того, что другие страны смогут заполучить его, остается реальной проблемой для Соединенных Штатов и их союзников". "В этом нет сомнений", — указал помощник президента.

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Он полагает, что инцидент на военном полигоне под Северодвинском демонстрирует попытки России продвинуться в создании средств доставки ядерного оружия. "Это пример того, что Россия пытается добиться технического прогресса в своих возможностях по доставке ядерного оружия. Очевидно, что что-то здесь пошло не так", — сказал он.

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. В результате аварии погибли пять ученых.

Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

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Россия взрыв Болтон

Источник: ТАСС

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