Болтон считает, что на Иран следует продолжать оказывать давление

Ранее Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен ядерной сделкой

Фото: Getty Images

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил во необходимости оказывать давления на Иран, чтобы заставить его отказаться от своих ядерных амбиций.

"Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет специальное заседание по незаконной ядерной деятельности Ирана. Учитывая его тайный склад ядерного оружия, на Иран необходимо оказывать давление, чтобы он отказался от своих ядерных амбиций", — написал Болтон у себя в Twitter.

В понедельник в МАГАТЭ проинформировали, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен ядерной сделкой. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано доложил об этом Совету управляющих агентства.

В пятницу США обратились с просьбой о проведении специального заседания Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения доклада генерального директора агентства о развитии событий вокруг иранского ядерного досье. Заседание назначено на 10 июля.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились. Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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