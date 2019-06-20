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Иран нагнетает обстановку в Персидском заливе и сбил беспилотник США

20 июня, 11:53

Штаты заявили, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве

Беспилотник MQ-4 °C Triton  / Фото: unmannedsystemstechnology.com
Беспилотник MQ-4 °C Triton  / Фото: unmannedsystemstechnology.com.

Иран продолжает нагнетать обстановку в Персидском заливе и на близлежащих территориях. В четверг, 20 июня, рано утром иранская ракета сбила американский беспилотник, выполнявший полет международном воздушном пространстве

"Иранская ракета „земля-воздух" сбила БПЛА вооруженных сил США в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом", — говорится в заявлении представителя вооруженных сил США, которого цитирует Reuters.

Однако иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что беспилотник якобы был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представители КСИР также указали, что дрон был сбит после того, как он вторгся в воздушное пространство Ирана. Однако американские представители опровергли информацию о полетах своих БПЛА в воздушном пространстве Исламской республики.

Иранская сторона уверяла, что сбила аппарат RQ-4 Global Hawk Block 40, однако американские военные заявили, что речь идет о похожем БПЛА MQ-4 °C Triton, принадлежавшем ВМФ США.

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Разведывательный беспилотник Triton, имеющий в длину 14,5 метра, разработан корпорацией Northrop Grumman на базе беспилотника RQ-4 Global Hawk Block 40 специально для военно-морских сил. Он оборудован реактивным двигателем, который позволяет ему подниматься на высоту до 20 км и находиться в полете около 30 часов. Высокая точность сбора информации и большая зона покрытия беспилотника обеспечивается комплектом инфракрасных сенсоров и мощным радаром.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Иране оценили вероятность начала новой войны в регионе .

Американский президент Дональд Трамп назвал нецелесообразным применение военной силы против Ирана из-за инцидента в Оманском заливе, когда на фоне атаки Ирана на японский и норвежский танкеры в Оманском заливе одно судно затонуло.


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Тег Иран, разведчик, беспилотник, Персидский залив, дрон

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Источник:

ТАСС

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