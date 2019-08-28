Болтон встретится с Лукашенко

Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Беларусь за последние 20 лет

Джон Болтон / Фото: AFP

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил информацию о том, что посетит Беларусь, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко. Об этом он написал в Twitter.

"Я отправлюсь в Молдову и Беларусь, где встречусь с лидерами обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. С нетерпением жду укрепления наших дипломатических и экономических связей", — написал советник американского лидера.

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Болтон подчеркнул, что провел "несколько очень продуктивных дней в Украине". Он также опроверг слухи о том, что прибыл в Украину, чтобы якобы предупредить продажу китайским компаниям запорожского предприятия "Мотор Сич". По его словам, он не встречался с руководством компании.

Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Беларусь за последние 20 лет.

По данным журнала Foreign Policy, в следующем месяце также планируется визит в Беларусь заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла. В ходе поездки он, как ожидается, обсудит расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами. Ранее Минск посетили сразу несколько крупных американских политических деятелей, которые были приняты Лукашенко.

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