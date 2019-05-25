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Болтон заявил, что встреча лидеров Японии и КНДР поможет денуклеаризации Северной Кореи

25 мая, 05:12

Недавние ракетные пуски в КНДР нарушают резолюции Совбеза ООН

Джон Болтон. Фото: AFP
Джон Болтон. Фото: AFP.

Встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына может помочь решению ракетно-ядерной проблемы Пхеньяна, а также вопроса похищенных северокорейской разведкой японских граждан. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Это внесло бы большой вклад в решение проблемы денуклеаризации Северной Кореи, а также в урегулирование вопроса похищенных японских граждан", — приводит его слова агентство Киодо.

Болтон также отметил, что недавние ракетные пуски в КНДР нарушают резолюции Совбеза ООН, однако продолжение переговоров Вашингтона и Пхеньяна все еще возможно.

Ранее премьер-министр Японии Абэ неоднократно заявлял, что хочет провести личную встречу с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, чтобы добиться прогресса в решении проблемы похищенных северокорейской разведкой японских граждан.

Ранее агентство Yonhap News со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея передало, что КНДР запустила в направлении Японского моря несколько ракет малой дальности, которые пролетели от 70 до 200 км.

Также сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду руководил испытанием нового тактического управляемого оружия. "Понаблюдав за мощью тактического управляемого оружия нового типа, он отметил, что наши ученые и работники национальной обороны в области военной промышленности выполнили еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны", – говорится в публикации.

Новость об испытании предшествовала требованию Северной Кореи, чтобы администрация США выбрала нового главного переговорщика взамен госсекретаря США Майка Помпео для ведения диалога с Пхеньяном.


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Тег США, Япония, встреча, КНДР, Болтон

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Источник:

ТАСС

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