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Глава КНДР присутствовал на испытании тактического управляемого оружия

Сегодня, 02:11

Это первое испытание Пхеньяном оружия, о котором объявлено публично

Фото: AFP

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на тестовом запуске тактического управляемого оружия нового типа. Об этом сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Ким Чен Ын 17 апреля наблюдал и руководил испытательной стрельбой из тактического управляемого оружия нового типа", — информирует агентство. В публикации не указывается, о каком конкретно оружии идет речь. Сообщается, что в ходе теста "в полном объеме проверены все проектированные показатели этого оружия, пользующегося отличной оценкой за особенный метод наведения полета и оснащение мощной боеголовки".

Агентство Рейтер отмечает, что это первое испытание Пхеньяном оружия, о котором объявлено публично, со времени проведения 28 февраля во Вьетнаме второго саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Рейтер считает, что речь идет об оружии малого радиуса действия.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом. 

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.


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Тег оружие, КНДР, Ким Чен Ын, испытания

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