Британский посол рассказал, почему Трамп вышел из соглашения с Ираном
Белый дом якобы не имел надлежащей стратегии по выходу из сделки
Американский президент Дональд Трамп отменил участие США в ядерной сделке с Ираном "назло" своему предшественнику, Бараку Обаме. Об этом написал экс-посол Великобритании в США Ким Даррок в записке, как стало известно из утечки документов, опубликованных Daily Mail.
Издание опубликовало документ, несмотря на предостережение от лондонской полиции. Первая утечка, которая произошла около недели назад, вызвала большой скандал, а впоследствии – отставку Даррока. В письмах тогдашнему британскому министру иностранных дел, а теперь кандидату в премьер-министры Борису Джонсону, тот называл Трампа некомпетентным и ненадежным, а его администрацию – "исключительно неработоспособной".
В записке из новой утечки документов Даррок пишет, что президент Дональд Трамп вышел из ядерной сделки из-за "личных причин", ведь это соглашение подписал его предшественник, демократ Барак Обама.
Экс-посол также сообщал о разногласиях между советниками американского президента и о том, что Белый дом не имел надлежащей стратегии по выходу из сделки.
Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Британский посол рассказал, почему Трамп вышел из соглашения с Ираном". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Великобритания обещает Ирану помочь с освобождением танкера
Главное условие для освобождения – гарантии Тегерана не доставлять судно в Сирию
Палата представителей ограничила права Трампа начать войну с Ираном
За ограничение проголосовал 251 человек, против него высказались 170 членов палаты
США решили не вводить санкции против главы МИД Ирана
Двумя неделями ранее министр финансов США Стивен Мнучин информировал, что вскоре в отношении главы иранского МИД будут введены санкции
Украинского путешественника освободили из тюрьмы в Иране
После освобождения Сурин намерен продолжить свое кругосветное путешествие – сейчас он находится в Азербайджане