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Британский посол рассказал, почему Трамп вышел из соглашения с Ираном

14 июля, 22:14

Белый дом якобы не имел надлежащей стратегии по выходу из сделки

Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп отменил участие США в ядерной сделке с Ираном "назло" своему предшественнику, Бараку Обаме. Об этом написал экс-посол Великобритании в США Ким Даррок в записке, как стало известно из утечки документов, опубликованных Daily Mail. 

Издание опубликовало документ, несмотря на предостережение от лондонской полиции. Первая утечка, которая произошла около недели назад, вызвала большой скандал, а впоследствии – отставку Даррока. В письмах тогдашнему британскому министру иностранных дел, а теперь кандидату в премьер-министры Борису Джонсону, тот называл Трампа некомпетентным и ненадежным, а его администрацию – "исключительно неработоспособной".

В записке из новой утечки документов Даррок пишет, что президент Дональд Трамп вышел из ядерной сделки из-за "личных причин", ведь это соглашение подписал его предшественник, демократ Барак Обама.

Экс-посол также сообщал о разногласиях между советниками американского президента и о том, что Белый дом не имел надлежащей стратегии по выходу из сделки. 

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.

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Тег Великобритания, Иран, США, утечка, посол, Трамп, ядерная сделка

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