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Брошенная усыновителями в США украинка с карликовостью впервые появилась на телевидении: видео

6 ноября, 17:15

Наталья Барнетт рассказала о своей жизни на ток-шоу

Украинка с карликовостью, которая стала героиней громкого скандала в США, впервые появилась на телевидении. Во время ток-шоу Наталья Барнетт рассказала новые подробности своей жизни.

Приемные родители из Штатов бросили Наталью еще несколько лет назад. Объяснили это тем, что на самом деле она не ребенок, а взрослый человек. Еще и с психическими расстройствами. Мол, Наталья пыталась их убить! Теперь 16-тилетняя девушка живет в другой семье. Там не упрекают ни возрастом, ни поведением. О том, что Наталью впервые удочерили маленькой, прошлом месяце заявила биологическая мать украинском.

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Напомним, о том, что нашлась биологическая мать брошенной усыновителями Натальи Барнетт, новости "Сегодня" сообщали примерно месяц назад. 40-летняя Анна Гава живет в Николаеве. Дочь оставила в родильном отделении по совету врачей. Те считали, что ребенок станет инвалидом.

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Напомним мы писали о случае жестокого обращения с усыновленным ребенком в Украине. Так, в Днепре за избиение ребенка женщину лишили родительских прав. Шестилетний Владик попал в реанимацию с гематомой на пол-лица, все тело было в синяках и ссадинах. По словам ребенка, его побила приемная мать.

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США усыновление карлик приемные родители

Источник: Сегодня

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