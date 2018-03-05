Буря в США сломала 227-летнее дерево, которое посадил Джордж Вашингтон

Хвойное дерево подарил Вашингтону губернатор Нью-Йорка в 1791 году, а тот посадил ель на своей плантации

Из-за бури в штате Вирджиния сломалась канадская цуга, которую 227 лет назад посадил Джордж Вашингтон, сообщается на Facebook-странице поместья Маунт-Вернон, где жил первый президент США.

Хвойное дерево подарил Вашингтону губернатор Нью-Йорка в 1791 году, а тот посадил ель на своей плантации, которая сейчас имеет статус исторического памятника.

В имении есть двухэтажный деревянный дом с личными вещами Вашингтона. В этом имении похоронены первый президент и его жена.

Между тем, снежные бури в Европе унесли 60 человеческих жизней. Большинство жертв – в Польше: там был мороз до минус 25-ти. А из-за обильных снегопадов сложно найти аэропорт, где самолеты вылетают вовремя. Таких снегопадов в Великобритании и Ирландии не видели больше четверти века.

Кроме того,впервые за шесть лет в Амстердаме замерзли каналы Кейзерсграхт и Принсенграхт (самый длинный в городе). Жители столицы спешат воспользоваться шансом покатаются на коньках под знаменитыми каменными мостами. Циклон, принесший холода в Европу, получил название "Зверь с Востока". Но жителей Амстердама он, похоже, не напугал.

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