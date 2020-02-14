Черные розы и "слезы бывшего": в Лос-Анджелесе вовсю работает анти-валентиновский бар

В бар "Развод" приглашают одиноких и тех, кто устал от отношений

Выпить "Слезы бывшего" у стены разорванных отношений. В Лос-Анджелесе работает бар для тех, кто терпеть не может День святого Валентина. Или только развелся, или отдохнуть от отношений хочет. Здесь вам нальют и успокоят – вы не одни. И вылечат разбитое сердце.

Стены этого заведения залеплены яркими бумажками с надписями "достала любовь!", "Твоя мать сумасшедшая" или "моя бабушка тебя тоже ненавидят". Декорации в форме сердечек – черные, так же как и розы. Это бар "Развод".

Эван Чарест, владелец бара:

"Мы предлагаем отпраздновать анти-Валентина шампанским. Мы создали этот бар в противовес всем традиционным валентиновским штучкам. Это место для одиноких и даже людей в отношениях, которые хотят отдохнуть от этого давления и стресса на День Валентина".

Кроме стены разорванных отношений, разрядиться предлагают просмотром голливудского фильма о расставании, фирменным коктейлем "Слезы бывшего" и знакомством с людьми, которые сейчас переживают то же самое.

"Я увидела рекламу в соцсетях и подумала: "О, интересно, классный бар, очень невалентиновский, и это идеальное место – сходить с подружками", – говорит Джессика Вильянуэва, посетительница бара.

"Мы пришли с девушками повеселиться. Отметить ныаши развод и поискать бойфрендов. Я шучу!", – поддерживает ее Алекс Риос, другая посетительница бара. В тренде Россиян будут судить в Гааге: Нидерланды жестко отказали в просьбе РФ

Потягивают коктейли в баре не только девушки. Мужчины также говорят, что им нравится сама идея и атмосфера.

"Когда ты влюблен – все просто замечательно. Но для людей со стороны ты можешь выглядеть нелепо. В сладкий период люди делают много глупостей и это весело. А когда разбито сердце – все бесит, люди бесят. И все это – отражено в этом заведении", – говорит Ди Джей Вуллард, посетитель бара.

Некоторые посетители все же признаются – в День всех влюбленных таки хочется иметь настоящее свидание и в следующем году отпраздновать Валентина уже по-настоящему романтическим ужином.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в сети появились забавные валентинки о Киеве: "Ты хрупкая, как киевские мосты" и "Когда ты далеко, мое сердца разбито, как киевские дороги".

Также ранее журналисты "Сегодня" подарили ко Дню всех влюбленных крылья и лук со стрелами малышам-основателям Киева на Почтовой площади.

Также сообщалось, что в Кропивницком создали сердце из автомобилей ко Дню святого Валентина.

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