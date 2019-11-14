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Чикаго не успевают расчищать от снега

14 ноября, 02:16

Из-за мороза в городе решили закрыть госучреждения и школы

На Чикаго обрушилась непогода.

Из-за метели в аэропорту отменили около тысячи авиарейсов. Самолеты просто не могут садиться на обледенелую полосу. После того, как один из пассажирских лайнеров выкатился за ее пределы, полосу закрыли.

Ситуация на дорогах еще хуже – много аварий.

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На улицах нулевая видимость, и снега — по колено.

Коммунальщики не успевают расчищать дороги и работать, когда на улице — минус 20 градусов, трудно.

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Из-за мороза государственные учреждения закрыли, не работают школы.

По данным синоптиков, вскоре непогода придет в Вашингтон и Нью-Йорк.

Напомним, ранее непогода привела к неприятным последствиям в Германии — из-за обильного града вблизи города Шварц столкнулось полсотни авто, из которых несколько оказались неподлежащими ремонту.

Мы также писали, что несколько месяцев назад жители немецкого городка Рьотген стали очевидцами того, как прямо на город спустился смерч, который проложил себе, как заявили сотрудники пожарной службы, "путь разрушения".

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США снег непогода метель чикаго

Источник: Сегодня

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