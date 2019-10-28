Чиновник Госдепа рассказал, как в Вашингтоне травили посла США в Украине

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Исполняющий обязанности помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер рассказал о травли бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Об этом он заявил на слушаниях в Палате представителей, сообщает "Голос Америки".

По словам чиновника, он намеревался стать на защиту Йованович, когда против нее велась грязная кампания из Вашингона. В частности, он планировал написать заявление от Госдепа, чтобы отреагировать на атаки на Йованович со стороны консервативных медиа и союзников Трампа, но его намерения заблокировало высшее руководство.

Напомним, высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Филип Рикер дал показания в трех комитетах Палаты представителей по делу об импичменте президента США Дональда Трампав субботу, 26 октября.

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Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу.

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