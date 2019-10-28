Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,17
27,96

Чиновник Госдепа рассказал, как в Вашингтоне травили посла США в Украине

28 октября, 09:14

По словам Рикера, против Йованович велась грязная кампания

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Исполняющий обязанности помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер рассказал о травли бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Об этом он заявил на слушаниях в Палате представителей, сообщает "Голос Америки".

По словам чиновника, он намеревался стать на защиту Йованович, когда против нее велась грязная кампания из Вашингона. В частности, он планировал написать заявление от Госдепа, чтобы отреагировать на атаки на Йованович со стороны консервативных медиа и союзников Трампа, но его намерения заблокировало высшее руководство.

Напомним, высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Филип Рикер дал показания в трех комитетах Палаты представителей по делу об импичменте президента США Дональда Трампав субботу, 26 октября.

Реклама

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

В тренде
Путин пошутил о своей зарплате и стал посмешищем в соцсетях: Дешевый пиар кремлевского клоуна
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент РФ Владимир Путин

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США чиновники травля Госдепартамент США йованович

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Уроженец Одессы стал миллиардером в США
Уроженец Одессы стал миллиардером в СШАСША
На Донбассе нашли мертвым агента спецслужбы США
На Донбассе нашли мертвым агента спецслужбы СШАДонбасс
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причина
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причинаСША
На один из крупнейших городов США обрушился торнадо: фото и видео
На один из крупнейших городов США обрушился торнадо: фото и видеоСША
Как Трамп
Как Трамп "сдал" курдов и при чем здесь УкраинаСША
Стрельба в Техасе: появились новые подробности, фото и видео
Стрельба в Техасе: появились новые подробности, фото и видеоСША

Новости партнеров

Loading...
загрузка...