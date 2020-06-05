Чипирование людей под видом вакцинации от COVID-19: Билл Гейтс ответил на слухи

Один из основателей американской корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс назвал необоснованными теорий заговора о том, что с помощью вакцин от коронавируса людям будут имплантировать микрочипы, передает Business Insider.

"Я никогда не занимался какими-либо вещами типа микрочипов. Это трудно отрицать, потому что это так глупо или странно", - сказал Гейтс.

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Как известно, фонд Билла и Мелинды Гейтс Билл Гейтс The Gates Foundation готов вложить миллиарды долларов на создание вакцины против коронавируса.

Напомним, Билл Гейтс еще пять лет назад предсказал, что самой большой угрозой для человечества являются вирусы, и мир не готов противостоять новым эпидемиям. Отчасти причиной этому служит тот факт, что страны тратят огромные деньги на средства ядерного сдерживания. При этом выделяется очень мало средств на предотвращение эпидемий.

Согласно последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились 6 642 295 человек, умерли 391 295 человек.

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