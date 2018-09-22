Число погибших в США из-за урагана "Флоренс" возросло

По оценкам аналитического агентства Moody's Analytics экономический ущерб от "Флоренс" составил от 38 млрд до 50 млрд долларов

Число погибших в США из-за урагана "Флоренс", который к настоящему времени уже рассеялся, возросло до 43 человек. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Ранее поступала информация о 41 погибшем. Как отмечает AP, 32 жертвы приходятся на штат Северная Каролина. Кроме того, стихийным бедствием в наибольшей степени были затронуты Южная Каролина и Вирджиния.

По оценкам аналитического агентства Moody's Analytics экономический ущерб от "Флоренс" составил от 38 млрд до 50 млрд долларов. Ожидается, что суммарные выплаты страховых компаний на покрытие ущерба от "Флоренс" составят от 1,7 млрд до 5 млрд долларов.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода – с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Также сообщалось, что из-за урагана "Флоренс" американцев атакуют ядовитые муравьи.

Президент США Дональд Трамп побывал в пострадавших районах Северной Каролины и. Лидер нации пообщался с местными жителями, помог волонтерам раздать контейнеры с пищей, преимущественно хот-догами, и выразил свои соболезнования пострадавшим.