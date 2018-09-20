Из-за урагана "Флоренс" американцев атакуют ядовитые муравьи

Сегодня, 04:09

 Они опасны и агрессивны, оказавшись на коже, впиваются в жертву мертвой хваткой

Фото: twitter.com/GadiNBC
Фото: twitter.com/GadiNBC

Ураган Флоренс в США сформировал "островки" из огненных муравьев. Теперь они дрейфуют у берегов штатов Северная и Южная Каролина, представляя угрозу для жителей. Фотографии муравьев были опубликованы в Twitter.

Огненные муравьи цепляются друг за друга, образуя подобие плота. Это помогает им выжить при сильных наводнениях. Они ядовиты и агрессивны, оказавшись на коже, впиваются в жертву мертвой хваткой и их сложно убрать даже струей воды под напором.

Издалека в воде их скопления напоминают обычный мусор или водоросли, но если задеть их на лодке, то тысячи муравьев переберутся на борт.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, ураган "Флоренс" вышел к побережью Северной Каролины и привел к огромному количеству осадков и сильных порывов ветра.Ураганный ветер повредил дома, повалил деревья и оборвал линии электропередач. В Северной и Южной Каролине были обесточены более чем 620 тысяч домовладений.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации.

Число погибших от урагана "Флоренс" увеличилось до 37 человек. 27 жертв зафиксировали в Северной Каролине, 8- в Южной Каролине, еще два человека погибли в Вирджинии.
видео, США, ураган, муравьи, Флоренс
Источник:

"Сегодня"

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