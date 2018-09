Из-за урагана "Флоренс" американцев атакуют ядовитые муравьи

Ураган Флоренс в США сформировал "островки" из огненных муравьев. Теперь они дрейфуют у берегов штатов Северная и Южная Каролина, представляя угрозу для жителей. Фотографии муравьев были опубликованы в Twitter.

Огненные муравьи цепляются друг за друга, образуя подобие плота. Это помогает им выжить при сильных наводнениях. Они ядовиты и агрессивны, оказавшись на коже, впиваются в жертву мертвой хваткой и их сложно убрать даже струей воды под напором.

Издалека в воде их скопления напоминают обычный мусор или водоросли, но если задеть их на лодке, то тысячи муравьев переберутся на борт.

Millions and millions of fire ants forming islands and floating on flood waters. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/iLZoMugmZI