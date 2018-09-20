Из-за урагана "Флоренс" американцев атакуют ядовитые муравьи

Они опасны и агрессивны, оказавшись на коже, впиваются в жертву мертвой хваткой

Ураган Флоренс в США сформировал "островки" из огненных муравьев. Теперь они дрейфуют у берегов штатов Северная и Южная Каролина, представляя угрозу для жителей. Фотографии муравьев были опубликованы в Twitter.

Огненные муравьи цепляются друг за друга, образуя подобие плота. Это помогает им выжить при сильных наводнениях. Они ядовиты и агрессивны, оказавшись на коже, впиваются в жертву мертвой хваткой и их сложно убрать даже струей воды под напором.

Издалека в воде их скопления напоминают обычный мусор или водоросли, но если задеть их на лодке, то тысячи муравьев переберутся на борт.

Millions and millions of fire ants forming islands and floating on flood waters. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/iLZoMugmZI — Gadi Schwartz (@GadiNBC) 17 сентября 2018 г.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, ураган "Флоренс" вышел к побережью Северной Каролины и привел к огромному количеству осадков и сильных порывов ветра.Ураганный ветер повредил дома, повалил деревья и оборвал линии электропередач. В Северной и Южной Каролине были обесточены более чем 620 тысяч домовладений.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации.

Число погибших от урагана "Флоренс" увеличилось до 37 человек. 27 жертв зафиксировали в Северной Каролине, 8- в Южной Каролине, еще два человека погибли в Вирджинии.