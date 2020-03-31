Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Мировые новости
  2. США

Число жертв коронавируса в мире приближается к 37 тысяч

31 марта, 03:53

Елена Кузьмич

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты Америки

По состоянию на 03:00 по киевскому времени в мире насчитывалось 766 135 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 36 832 человека, поправились более 186 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В то же время, по информации американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире на утро вторника, 31 марта, по киевскому времени достигло 782 365 человек, смертельных случаев – 37 582.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения – Соединенные Штаты, где зафиксировано 161 297 инфицированных и 2 978 смертных случаев, сообщила South China Morning Post.

Реклама

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро понедельника, в стране зарегистрировано 11 591 жертва инфекции и 101 739 больных.

В Испании зарегистрировано 85 195 случаев заболевания (скончались 7 340), Германии – 57 298 (455), Франции – 44 450 (3 024), Великобритании – 22 141 (1 408), Швейцарии – 15 475 (295), Бельгии – 10 836 (431), Нидерландах – 11 750 (864), Турции – 10 827 (168).

В материковом Китае, по данным на утро минувшего понедельника, зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, из них 30 – у людей, прибывших из-за рубежа, один – внутри страны (провинция Ганьсу).

В тренде
Роботы против коронавируса и отели для бездомных: главное в мире за неделю

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 304 человек, зарегистрировано 81 470 случаев заболевания.

В Иране насчитывается 41 495 больных и 2 757 скончавшихся.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано в почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США смерть умер заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 30 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 30 марта и все подробностиДругие страны
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизниFun
"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика
"Это просто катастрофа": что на самом деле происходит с коронавирусом в СШАСША
Количество зараженных COVID-19 на планете почти приблизилось к 600 тысяч
Количество зараженных COVID-19 на планете почти приблизилось к 600 тысячСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...