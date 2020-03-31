Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Мировые новости
  2. США

В США число смертей от последствий коронавируса впервые перевалило за 500 в день

31 марта, 03:10

Елена Кузьмич

Общее число летальных исходов в США возросло до 2 931.

Количество смертей в США от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, впервые превысило 500 в день. Об этом сообщила американская телекомпания CNN, которая ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Согласно выкладкам телекомпании, только за понедельник в США была зафиксирована смерть 502 заразившихся новым коронавирусом. Это самый большой показатель по стране за день. Общее число летальных исходов в США, по данным Си-эн-эн, возросло до 2 931.

Реклама

По информации Университета Джонса Хопкинса, который также ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано уже свыше 160 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 2 978 человек. Поправились 5 644 заразившихся.

В тренде
Бизнес как налоговое мясо: почему 2020-е станут в России годами полной безнадеги

Ранее сообщалось, что более миллиона американских граждан прошли обследование для проверки на наличие коронавируса. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Также спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что законодатели начали работу над очередным пакетом мер борьбы с распространением коронавируса. Законопроект, как ожидается, будет включать новые поставки медицинской техники, обеспечение защитными средствами сотрудников чрезвычайных служб и дополнительные выплаты гражданам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США жертва коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 30 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 30 марта и все подробностиДругие страны
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизниFun
"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика
"Это просто катастрофа": что на самом деле происходит с коронавирусом в СШАСША
Количество зараженных COVID-19 на планете почти приблизилось к 600 тысяч
Количество зараженных COVID-19 на планете почти приблизилось к 600 тысячСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...