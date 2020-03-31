В США число смертей от последствий коронавируса впервые перевалило за 500 в день

Количество смертей в США от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, впервые превысило 500 в день. Об этом сообщила американская телекомпания CNN, которая ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Согласно выкладкам телекомпании, только за понедельник в США была зафиксирована смерть 502 заразившихся новым коронавирусом. Это самый большой показатель по стране за день. Общее число летальных исходов в США, по данным Си-эн-эн, возросло до 2 931.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который также ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано уже свыше 160 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 2 978 человек. Поправились 5 644 заразившихся.

Ранее сообщалось, что более миллиона американских граждан прошли обследование для проверки на наличие коронавируса. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Также спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что законодатели начали работу над очередным пакетом мер борьбы с распространением коронавируса. Законопроект, как ожидается, будет включать новые поставки медицинской техники, обеспечение защитными средствами сотрудников чрезвычайных служб и дополнительные выплаты гражданам.

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