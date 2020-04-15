Число жертв коронавируса в Нью-Йорке может превышать 10 тысяч – СМИ

Число жителей Нью-Йорка, ставших жертвами заболевания, вызванного новым коронавирусом, может превышать 10 тыс. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на предварительные подсчеты городских властей.

По официальным данным, размещенным на сайте мэрии, к вечеру вторника в крупнейшем американском мегаполисе насчитывается 6 589 зафиксированных летальных исходов COVID-19. Речь идет о тех, у кого по итогам проведенного ранее теста была обнаружена инфекция. Заражены в общей сложности 107 263 жителя Нью-Йорка, лечение в больницах города проходят 29 511 человек.

В то же время, по данным СМИ, власти считают, что из-за коронавируса за период с 11 марта текущего года по настоящий момент могли умереть 3 778 человек, не сдававших анализы на наличие инфекции. При этом, по данным агентства, врачи могут с уверенностью говорить о том, что смерть в этих случаях наступила именно вследствие осложнений, вызванных новым коронавирусом. С учетом этих данных число жертв COVID-19 в городе может превышать 10,3 тыс.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 602 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 25,5 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,9 млн человек, зафиксировано свыше 120 тыс. летальных исходов.

Ранее сообщалось, что если президент США Дональд Трамп все же примет решение открыть экономику страны, губернатор наиболее пострадавшего от эпидемии штата Нью-Йорк не станет подчиняться его указу, потому что это поставит под удар здоровье населения.

Мобильные морги в Нью-Йорке. Источник: REUTERS/NBC

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