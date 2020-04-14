Губернатор Нью-Йорка пойдет против Трампа из-за коронавируса

Если президент США Дональд Трамп все же примет решение открыть экономику страны, губернатор наиболее пострадавшего от эпидемии штата Нью-Йорк не станет подчиняться его указу, потому что это поставит под удар здоровье населения.

Об этом глава штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил в интервью телеканалу CNN.

"Если он даст мне распоряжение снова открыть экономику так, что это подвергнет опасности здоровье населения в моем штате, я этого делать не буду. Мы можем начать планировать открытие экономики, но это надо делать осторожно, потому что иначе это выйдет нам боком, как мы уже наблюдали в других местах по всему миру", – сказал Куомо.

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Стоит отметить, что по состоянию на 14 апреля в штате Нью-Йорк коронавирусная инфекция была официально подтверждена более чем у 202,2 тысячи человек – это около трети всех пациентов с COVID-19 в США. Из них 10,8 тысячи скончались и 13,3 тысячи оправились и уже покинули больницы.

Накануне на брифинге в Белом доме Трамп заявил о наличии у него "абсолютных полномочий" по введению или снятию в отдельных штатах карантинных ограничений.

Впрочем, эксперты сходятся в том, что подобные решения находятся в юрисдикции властей штатов.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что в стране снижается количество новых инфицированных коронавирусом, в связи с чем он думает отменить некоторые карантинные ограничения.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи отметил, что меры смогут отменять уже в мае.

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