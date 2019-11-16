Число жертв стрельбы в школе Калифорнии возросло до трех

Подросток, устроивший стрельбу в школе американского города Санта-Кларита (Калифорния), скончался в больнице, сообщает телеканал CBS News.
Шестнадцатилетний Натаниэль Берхоу совершил преступление в день своего рождения, 14 ноября. Он убил девушку-ровесницу и 14-летнего мальчика, еще трое получили ранения. После нападения подросток выстрелил себе в голову.
Ранее представитель управления шерифа округа Лос-Анджелес Кент Уэгнер рассказал, что копам до сих пор не известны мотивы нападавшего. По данным полиции, стрельба продолжалась всего 16 секунд. От полученных ран скончались 16-летняя девушка и 14-летний юноша.
Кроме того, из-за трагедии занятия во всех близлежащих школах отменили.
Напомним, всего несколько недель назад в калифорнийской Санта-Розе старшеклассник пришел в школу с пистолетом и дважды выстрелил в другого подростка.
А в мае двое злоумышленников устроили стрельбу в школе города Денвер. В результате восемь школьников пострадали, и один из них погиб.
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