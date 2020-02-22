Чистка рядов: в Белом доме ищут идеологических врагов Трампа

Причисленные к разряду идеологических врагов Трампа государственные чиновники не будут больше получать повышений по службе

Окружение президента США Дональда Трампа приступило к активному выявлению его идеологических противников в рядах чиновников американской администрации из числа политических назначенцев. Об этом сообщил новостной портал Axios.

Согласно его данным, новый руководитель кадрового управления Белого дома Джон Макинти вызвал на ознакомительную встречу сотрудников, отвечающих за поддержание связи со всеми министерствами и ведомствами правительства США. На этом совещании Макинти отдал распоряжение о том, чтобы во всей американской администрации были выявлены те политические назначенцы, которые, предположительно, настроены против главы государства. Портал ссылается на три неназванных источника информации, знакомых с содержанием состоявшейся встречи. При этом из публикации фактически следует, что Макинти не призывал распространять чистку рядов и на кадровых сотрудников американских министерств и ведомств.

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В статье также отмечается, что по-настоящему крупных кадровых изменений, как дал понять Макинти, ждать не следует до ноябрьских президентских выборов — в том случае, его они увенчаются победой Трампа. Кроме того, Макинти заявил, что причисленные к разряду идеологических врагов Трампа государственные чиновники не будут больше получать повышений по службе. "Трамп наделил Макинти, которого он считает абсолютно преданным себе человеком, полномочиями осуществить чистку рядов администрации США, изгнав "глубокое подполье", — пишет СМИ.

Ранее Трамп уволил топ-чиновника, который поддерживал Украину.

Напомним, что ранее сотрудник Совета национальной безопасности подполковник Александр Виндман, давший показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, был уволен.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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