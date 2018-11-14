CNN подает в суд на Трампа и половину Белого дома

Истцы требуют вернуть оскандалившемуся в администрации президента репортеру аккредитацию и покрыть все судебные издержки

Телеканал CNN подал иск на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа из-за скандала со своим журналистом Джимом Акостой, обвинив главу государства в нарушении Первой поправки к Конституции США – о свободе слова и прессы.

Так, дело будет рассматривать окружной суд Вашингтона. Истцы – CNN и Акоста – требуют привлечь к ответственности, кроме Трампа, еще пять человек: главу аппарата Белого дома Джона Келли, его заместителя Уильяма Шайна, пресс-секретаря президента Сару Сандерс, директора Секретной службы Рэндольфа Аллеса и агента Джона Доу.

У ответчиков требуют вернуть репортеру аккредитацию и покрыть все судебные издержки.

Как мы уже сообщали, во время пресс-конференции в Белом доме 7 ноября между Дональдом Трампом и корреспондентом Джимом Акостой произошел конфликт, в ходе которого последний оттолкнул модератора пресс-конференции, которая пыталась отобрать у него микрофон.

Позже стало известно, что Акосту лишили аккредитации в администрации президента и забрали журналистский пропуск в Белый дом.

Кроме того, руководство CNN обвинило спикера Белого дома Сару Сандерс в том, что пресс-служба Белого дома разместила отредактированное видео конфликта.