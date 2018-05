Цукерберг в Европарламенте извинился за ошибки Facebook

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг, который ранее согласился, чтобы его речь транслировали в прямом эфире, извинился в Европейском парламенте перед европейскими пользователями за ошибки социальной сети в связи со скандалом с утечкой данных.

Об этом Цукерберг заявил на слушании в Европарламенте во вторник, которое транслируют в прямом эфире, передает "Европейская правда".

Марк Цукерберг отметил, что европейцы составляют значительную и очень важную часть сообщества Facebook.

Глава Facebook признал, что за последние несколько лет компания осуществила недостаточные шаги для защиты общих с европейцами ценностей.

"Мы недостаточно широко оценили нашу ответственность. Это была ошибка, мне жаль", – сказал Цукерберг.

Он заверил, что обеспечение безопасности людей всегда будет важнее для компании, чем удвоение прибыли. В то же время он признал, что компания была слишком медленной для сдерживания вмешательства России в американские выборы.

Цукерберг отметил, что до конца этого года компания удвоит количество людей, которые занимаются вопросами безопасности до более 20 тысяч человек.

Ранее глава Facebook озвучил аналогичные извинения перед американскими политиками. В течение нескольких часов показаний в Конгрессе США он также признал, что социальная сеть не сделала достаточно, чтобы не допустить использования ее цифровых инструментов онлайн-мошенниками и иностранными правительствами, в частности Россией.

Скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Ранее в Facebook сообщили, что Cambridge Analytica могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью Vox заявил, что на устранение проблемы с утечкой данных пользователей соцсети уйдет несколько лет.