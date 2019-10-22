Цукерберг заявил о попытках России, Ирана и Китая вмешаться в американские выборы

Эти страны, по словам исполнительного директора Facebook, используют все более изощренные тактики

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Главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия, Иран и Китай пытаются повлиять на выборы 2020 года.

"В настоящее время мы видим, как Россия, Иран и Китай все активнее и, используя все более изощренные тактики, пытаются вмешаться в выборы", - сказал Цукерберг в интервью телеканалу NBC News.

Цукерберг уверил, что Facebook удастся обеспечить необходимую защиту от вмешательства.

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"Мы способны оперативно обнаруживать их (попытки вмешательства – ред.) и предпринимать необходимые действия", – отметил глава Facebook.

Ранее мы писали, что вместо доказанного "российского следа" в выборах в США 2016 года американский президент Дональд Трамп придерживался мнения, что в избирательный процесс вмешивалась Украина. Президент США был уверен, что связанные с Демократической партией неуказанные "силы в Украине" распространяли очернявшую его информацию.

Кроме того, личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обещает предоставить свидетельства незаконного влияния со стороны Украины на выборы в США в 2016 году.

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